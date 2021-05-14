Нефть значительно дорожает в конце волатильной недели
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост до 2,3% после падения в четверг, поддерживает рост котировок ослабление доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.12 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,28% — до 68,58 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 65,29 доллара за баррель.
С начала недели на мировых рынках наблюдалась волатильность, что отразилось и на котировках нефти. С одной стороны, инвесторы опасались, что ускорение инфляции повлияет на планы Федрезерва США по ставке, что сказалось бы на курсе доллара. Американская валюта в результате укрепилась, что сдержало стоимость нефти. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.
Но вместе с этим трейдеры следили и за ситуацией вокруг американского оператора трубопровода Colonial Pipeline, который подвергся кибератаке 7 мая. Colonial Pipeline уже объявил о возобновлении работы трубопровода, но полное восстановление его мощностей может занять еще несколько дней. В результате в четверг нефть подешевела более чем на 3%.
В пятницу курс доллара перешел к снижению после публикации слабой статистики из США. Так, розничные продажи в стране в апреле не изменились к марту, хотя ожидался рост, а промпроизводство в апреле выросло к марту слабее ожиданий. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,41%, до 90,38 пункта.
Тем временем, Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 14 мая, поднялось на восемь, до 352 агрегатов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833666726.html