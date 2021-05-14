МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост до 2,3% после падения в четверг, поддерживает рост котировок ослабление доллара, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций символически повысился на позитивном внешнем фоне

По состоянию на 20.12 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,28% — до 68,58 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 65,29 доллара за баррель.

С начала недели на мировых рынках наблюдалась волатильность, что отразилось и на котировках нефти. С одной стороны, инвесторы опасались, что ускорение инфляции повлияет на планы Федрезерва США по ставке, что сказалось бы на курсе доллара. Американская валюта в результате укрепилась, что сдержало стоимость нефти. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Но вместе с этим трейдеры следили и за ситуацией вокруг американского оператора трубопровода Colonial Pipeline, который подвергся кибератаке 7 мая. Colonial Pipeline уже объявил о возобновлении работы трубопровода, но полное восстановление его мощностей может занять еще несколько дней. В результате в четверг нефть подешевела более чем на 3%.

В пятницу курс доллара перешел к снижению после публикации слабой статистики из США. Так, розничные продажи в стране в апреле не изменились к марту, хотя ожидался рост, а промпроизводство в апреле выросло к марту слабее ожиданий. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,41%, до 90,38 пункта.

Тем временем, Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 14 мая, поднялось на восемь, до 352 агрегатов.