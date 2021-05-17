2021-05-17T07:16:23+03:00
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2021-05-17T07:16:23+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210517/833673083.html
Рубль утром слабо колеблется к доллару и евро
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Рубль утром в понедельник слабо колеблется без единой динамики к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 17.05.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник слабо колеблется без единой динамики к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 74,06 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 89,85 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,1% — до 68,8 доллара за баррель.
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