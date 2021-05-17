МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник слабо колеблется без единой динамики к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи. 

Монеты номиналом один рубль

Что толкает курс рубля вверх

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 74,06 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 89,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,1% — до 68,8 доллара за баррель.

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