МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник слабо колеблется без единой динамики к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Что толкает курс рубля вверх

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 74,06 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 89,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра растет на 0,1% — до 68,8 доллара за баррель.

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