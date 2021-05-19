МОСКВА, 19 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник снизились, причем цены на нефть WTI откатились с более чем 2-летнего максимума закрытия. Цены на нефть Brent ранее в течение дня ненадолго превысили отметку 70 долларов США за баррель, что наблюдалось впервые с середины марта.

Котировки достигли внутридневных минимумов после того, как телеканал BBC Persian в своем аккаунте Twitter сообщил о возможном прогрессе в переговорах по ядерной программе Ирана. Согласно твиту @bbcpersian, переведенному с помощью Google, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью BBC Persia заявил о важных новостях, которые могут быть опубликованы в среду.

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Цены на нефть в понедельник закрылись на более чем 2-летнем максимуме, однако теперь рост котировок замедлился, отчасти из-за слухов и "прорыве в переговорах с Ираном", отметил Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group.

Переговоры между Ираном и рядом мировых держав нацелены на возвращение к заключенной в 2015 году сделке, которая предусматривает ограничения для иранской ядерной программы. В случае, если соглашение будет достигнуто, США могут снять с Ирана санкции, позволив стране нарастить экспорт нефти.

Есть предположения, что прогресс в переговорах относится лишь к инспекциям Международного агентства по атомной энергии, и "отмена санкций является отдаленной перспективой", заявил Флинн.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 78 центов, или на 1,2%, по 65,49 доллара за баррель, после достижения внутридневного минимума 64,11 доллара. В понедельник котировки WTI завершили торги на отметке 66,27 доллара, самом высоком уровне закрытия ближайших контрактов с 23 апреля 2019 года.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 75 центов, или на 1,1%, до 68,71 доллара за баррель, после достижения внутридневного минимума 67,28 доллара. Ранее во вторник цены достигали сессионного максимума 70,24 доллара. Ближайшие контракты на нефть Brent в последний раз превышали 70 долларов за баррель 15 марта, согласно данным FactSet.

В понедельник котировки нашли поддержку ввиду нового усиления ожиданий относительно спроса в США ввиду снятия карантинных ограничений во многих штатах, которое может укрепить потребление нефтепродуктов, отметил Маршалл Стивс, аналитик IHS Markit по рынку энергоносителей.

Однако, "торги на рынке фьючерсов по-прежнему в целом проходят в диапазоне, поскольку рост спроса во многих странах все еще сдержан из-за пандемии, а локдауны различной степени жесткости сохраняются во многих экономиках", добавил Стивс.

Цены на нефть перешли к снижению после двух дней роста

Пассажиропоток аэропортов в США в понедельник достиг максимума с начала пандемии на уровне более 1,85 млн пассажиров, согласно данным Управления транспортной безопасности.

Возможным препятствием для ралли нефти являются "опасения, вызванные инфляцией в США, которая может стать проблемой, если ФРС не изменит политику", поясняет Стивс. При этом "вакцинация во многих странах мира идет медленнее, чем в США, тогда как число случаев коронавируса в Индии и других странах Юго-Восточной Азии растет", добавляет аналитик.

Тем временем нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ осуществила первое из трех запланированных ежемесячных повышений совокупной добычи, сообщил Стивс. В опубликованном на прошлой неделе отчете ОПЕК "по-прежнему придерживалась прогноза, согласно которому рост мирового спроса на нефть в текущем году будет восстанавливаться, поскольку повышение спроса в США и Китае нивелирует последствия коронавирусного кризиса в Индии", сказал он.

Стивс также указал, что производство нефти в США "в ближайшие недели может вырасти на фоне увеличения числа активных буровых установок".

В среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Как полагают аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ведомство сообщит о падении запасов нефти на неделе 8-14 мая на 2,9 млн баррелей.

Аналитики также предполагают увеличение запасов бензина на 600 000 баррелей, поскольку приостановка трубопровода Colonial помешало поставкам, "удержав (запасы) нефтепродутов на побережье Мексиканского залива", отметили в S&P Global Platts. Запасы дистиллятов, включая печное топливо, как считают аналитики, снизились на 200 000 баррелей.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись почти без изменений по сравнению с закрытием предыдущего дня, на отметке 2,16 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо упали в цене на 0,2%, до 2,06 доллара за галлон.

Июньские контракты на природный газ подешевели на 3,1% до 3,01 доллара за млн БТЕ, после роста на 5% в понедельник, обусловленного прогнозами погоды.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ