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https://1prime.ru/Financial_market/20210519/833704016.html
Цены на нефть ускорили падение
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Мировые цены на нефть ускорили падение в среду вечером, нефть американской марки WTI дешевеет уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена... ПРАЙМ, 19.05.2021
биржи, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение в среду вечером, нефть американской марки WTI дешевеет уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,85% — до 65,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 5,22% — до 62,02 доллара, июньские фьючерсы на WTI — на 5,04%, до 62,31 доллара за баррель.