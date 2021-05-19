МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение в среду вечером, нефть американской марки WTI дешевеет уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

По состоянию на 17.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,85% — до 65,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 5,22% — до 62,02 доллара, июньские фьючерсы на WTI — на 5,04%, до 62,31 доллара за баррель.