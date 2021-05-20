МОСКВА, 20 мая — Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть в среду снизились вслед за фондовым рынком. Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на отчетной неделе, и на этом фоне цены упали до более чем 3-недельных минимумов.

"Неопределенность, возникшая неделю назад на фоне приостановки трубопровода Colonial, отошла на второй план, — отметил Тарик Захир, управляющий партнер Tyche Capital Advisors. – Хотя в некоторых штатах сохраняется нехватка бензина, мы ожидаем, что она будет устранена через одну-две недели".

Куда более значительное влияние на рынок нефти в краткосрочной перспективе оказывает ситуация в Индии, третьей в мире стране по объемам потребления нефти, говорит Захир. Ускоренное распространение коронавируса "некоторое время будет оказывать серьезное воздействие на спрос на энергоносители" в этой стране. Может повториться ситуация, наблюдавшаяся в США, когда пандемия привела к приостановке бизнеса, и спрос на энергоносители "значительно упал", добавил эксперт.

Нефть продолжает дешеветь в ожидании новостей из США и Ирана

Цены на бензин в США растут отчасти на фоне наблюдавшейся на прошлой неделе приостановки работы трубопровода Colonial, а также ввиду роста спроса на нефть. В Tyche Capital Advisors полагают, что "на администрацию США может быть оказано давление с целью сдерживания цен", говорит Захир. "Администрация США может активизировать переговоры по ядерной сделке с Ираном и смягчить санкции", что позволит Тегерану нарастить экспорт нефти.

Страны ОПЕК уже наращивают нефтедобычу, а спрос на углеводороды в Индии падает, и в Tyche Capital Advisors считают, что "цены на нефть в краткосрочной перспективе склонны к снижению", подчеркнул эксперт.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились примерно на 3,3%, до 63,36 доллара США за баррель, достигнув минимума с 27 апреля. Экспирация июньских контрактов на нефть WTI произойдет в конце сессии четверга.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe упали в цене на 3,0%, до 66,66 доллара за баррель, что тоже стало минимальным уровнем закрытия с 27 апреля.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране на неделе 8-14 мая увеличились на 1,3 млн баррелей. Запасы нефти в США снижались по итогам предыдущих двух недель.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти на 620 000 баррелей.

Данные EIA также указали на сокращение запасов в терминале Кушинга (штат Оклахома) на 100 000 баррелей. Между тем производство нефти в США осталось без изменений и составило 11 млн баррелей в день.

Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн баррелей, сообщили в EIA. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 600 000 баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 200 000 баррелей.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX снизились в цене на 2,7%, до 2,10 доллара за галлон. Июньские фьючерсы на печное топливо подешевели на 2,4%, до 2,01 доллара за галлон.

Тайлер Ричи из Sevens Report Research отметил наличие "нескольких крайне позитивных для спроса факторов". "Загруженность НПЗ неожиданно выросла до 86,3%, причем в основном за счет предприятий на Восточном побережье США, что было обусловлено стремлением компенсировать выход из строя нефтепровода Colonial", — сообщил он.

"Кроме того, общий объем поставок товарного автомобильного бензина на отчетной неделе достиг 9,224 млн баррелей в день, что является максимумом с середины марта прошлого года, которые был достигнут до пика пандемии коронавируса, — заявил эксперт. – Это указывает на дальнейшее восстановление спроса на топливо".

Тем не менее, "рынок, судя по всему, не обращал внимания на позитивные моменты" отчета EIA, "сосредоточившись на сообщениях о прогрессе в переговорах по ядерной программе Ирана", добавил Ричи.

Во вторник котировки нефти Brent кратковременно превысили уровень 70 долларов за баррель, а затем развернулись вниз. "Кроме сильного технического сопротивления, усиления нежелания инвесторов рисковать ввиду падения фондовых рынков и обвала криптовалют давление на нефтяные цены, несомненно, оказывают последние новости", — отметил Юджин Вайнберг из Commerzbank.

В среду давление на мировые фондовые рынки возобновилось, и основные фондовые индексы США снизились. Тем временем биткоин упал ниже 40 000 долларов впервые за несколько месяцев. Криптовалюты находятся под давлением после того, как центральный банк Китая заявил о невозможности их использования в качестве платежного средства.

Котировки сырьевых товаров в 2021 году в основном растут на фоне повышения спроса, а также ввиду ограниченного предложения, в частности, обусловленного проблемами с цепочками поставок. Поддержку рынку оказывает восстановление экономик большинства стран мира после пандемии коронавируса. Тем не менее, котировки некоторых сырьевых товаров, которые ранее в этом году демонстрировали стремительный рост, перешли к снижению. Так, фьючерсы на древесину завершили с понижением семь последних сессий подряд.

Фьючерсы на природный газ снизились в цене в ожидании данных EIA по запасам, которые выйдут в четверг. Июньские фьючерсы на природный газ подешевели на 1,6%, до 2,96 доллара за млн БТЕ.