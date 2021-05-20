МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают снижаться на возможности снятия санкций с Ирана, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" ожидает, что закачка газа в хранилища Европы продлится до осени

По состоянию на 18.37 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 66,25 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до 62,97 доллара за баррель, июньские — на 0,55%, до 63,01 доллара за баррель.

Нефть продолжает дешеветь третий день подряд, за которые котировки сырья снизились более чем на 4%. Инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной сделке. Ранее в четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

Возможное увеличение предложения из Ирана может нарушить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, который находится в процессе восстановления после удара, нанесенного пандемией коронавируса.

"Из Вены продолжают поступать положительные заявления от различных участников, включая Иран, о том, что сделка близка к заключению. Даже если мы уже знаем, что они (Иран — ред.) наращивают свой экспорт, это все равно добавляет негатива на рынок", — отмечает партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff), чьи слова приводит агентство Блумберг.