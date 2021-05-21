МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ситуация на рынке в последние недели явно в пользу рубля. Цены на нефть удерживаются выше 66 долларов и временами заходят в диапазон 69-70. Санкционная повестка ушла на задний план, спрос со стороны нерезидентов на отечественные активы устойчивый, чему способствует недавнее повышение ключевой ставки. Доллар слабеет к мировой корзине, приближаясь к минимумам последних 3 лет. Все это задает тренд на снижение пары USD/RUB и ставит многих перед выбором: покупать или продавать, рассказывает агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Граждан предупредили о неожиданном подвохе при снятии денег в банкомате

"С инвестиционной точки зрения доллар — удобный базовый актив, и его лучше закупать за местную валюту по максимально низкому курсу. Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать", — считает эксперт.

Средневзвешенный курс последних 12 месяцев — 74,2; за полгода и квартал — около 75. "Иначе говоря, пока курс ниже этого, стоит покупать", — добавляет он.

Как долго продлится очередной период крепкого рубля, неизвестно, но факт тот, что за последние шесть месяцев американская валюта переваливала выше отметки 76 более пяти раз и при этом снижалась до 73 только два раза.

"Вероятность очередного разворота пары USD/RUB вверх высока, хотя причины ее мы пока не знаем. Поэтому покупки на "летние" цели или просто в накопления сейчас вполне обоснованы", — говорит Емельянов. Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес

В случае разворота, который обычно приходится на июль-август, мы можем снова увидеть доллар по 76-77 или даже выше (соответственно евро 92-93) — и это, по мнению аналитика, будет удачный момент, чтобы "сбросить" часть накопившейся валюты, если есть такая необходимость.

"Но стратегически более оправданной выглядит тактика удерживать и докупать доллары и евро на низких уровнях, чтобы инвестировать или тратить их в период, когда курсы валют растут", — заключил финансист.