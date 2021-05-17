МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. После 2014 года рост доллара и евро идет очень слабо, а доходность может быть ниже обычного депозита. Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. А вот вложения в несколько валют и операции примерно раз в полгода, т.е. весной и осенью, позволят держать доходность выше средней ставки депозита постоянно, рассказали финансисты агентству "Прайм". Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля

Сейчас не самое удачное время для спекуляций с валютой и инвестирования в нее. В первую очередь это обусловлено окончанием цикла снижения ставки ЦБ. Переход от мягкой кредитно-денежной политике к нейтральной будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Таким образом при условии стабильного внешнего фона обычный обыватель, неискушённый торговлей на рынке, вряд ли сможет заработать в среднесрочной перспективе, считает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

"Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке", — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Кроме депозита и валюты рынок также предлагает инвесторам большое количество финансовых инструментов, наиболее эффективным из которых на сегодня является ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) любого типа, под надзором и контролем государства, добавляет эксперт.

"Даже вложение на депозит и/или валюту через ИИС для работающего человека дает 13% от внесенной суммы на счет в виде налогового вычета. Кроме того, вложение в валюту может быть и непрямым — это могут быть облигации от государства и крупнейших компаний, акции компаний со стабильными дивидендами в валюте и вероятностью роста их курсовой стоимости", — говорит он.

Нет больших рисков и при инвестировании в крупные ПИФы крупных управляющих компаний при госбанках или частных организаций. Законодательство и практику по этому направлению можно считать идеальными. Эксперт рассказал, куда вложить 50 тысяч рублей

Впрочем, риски, пусть даже небольшие, сейчас присутствуют везде. Неконтролируемый поток ликвидности от "печатного станка" ФРС раздувает пузыри во всех активах, например, акциях, металлах, недвижимости, криптовалюте, подчёркивает Веревкин.

Задаваясь вопросом куда выгодно вложиться, в первую очередь стоит ответить на вопросы: "какой риск я себе могу позволить?" и "на какой срок я готов вложить деньги?".

Если инвестор не разбирается в финансовых инструментах вообще или слаб в теории и практике, то ему не рекомендуется работать с фьючерсами и опционами, кредитным плечом у брокера, IPO, FOREX, криптовалютами, часто совершать сделки, действовать по наитию. Также вообще нельзя инвестировать в бинарные опционы и компании со сроком их действия менее 3 лет, заключил Звенигородский.