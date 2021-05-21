МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 1,3-1,5%, который следует после трех торговых сессий снижения на ожиданиях по поставкам из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,26%, до 65,93 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,49%, до 62,86 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,4%.

За предыдущие три дня нефть подешевела суммарно на 6,3%, что было связано с ожиданиями по поставкам на фоне новостей по Ирану. Так, днем ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

Такие новости стали для трейдеров поводом ожидать возвращения на рынок поставок иранской нефти, что оказало давление на нефтяные котировки.

Позднее в ходе торгов ожидается статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая сообщит данные по изменению числа действующих нефтяных установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 14 мая, их число поднялось на восемь, до 352 агрегатов.