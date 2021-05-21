МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 1,3-1,5%, который следует после трех торговых сессий снижения на ожиданиях по поставкам из Ирана, свидетельствуют данные торгов. "Лукойл" перевел "грязные" активы на дочернее предприятие

По состоянию на 14.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,26%, до 65,93 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,49%, до 62,86 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,4%.

За предыдущие три дня нефть подешевела суммарно на 6,3%, что было связано с ожиданиями по поставкам на фоне новостей по Ирану. Так, днем ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

Такие новости стали для трейдеров поводом ожидать возвращения на рынок поставок иранской нефти, что оказало давление на нефтяные котировки.

Позднее в ходе торгов ожидается статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая сообщит данные по изменению числа действующих нефтяных установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 14 мая, их число поднялось на восемь, до 352 агрегатов.