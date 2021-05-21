Американские индексы замедлили темпы роста на данных рынка недвижимости
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, при этом темпы роста несколько снизились после выхода данных о неожиданном снижении объема продаж жилья на вторичном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,77%, до 34345,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13564,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4179 пунктов. До выхода статистики индексы росли на 0,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.
Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.
Открылись же ростом биржи на других макроданных. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.
Аналитик Spartan Питер Кардильо (Peter Cardillo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, также отметил, что сохранению положительной динамики способствует и то, что инвесторы успокоились в отношении возможности ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Опубликованный в среду протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833726429.html