МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, при этом темпы роста несколько снизились после выхода данных о неожиданном снижении объема продаж жилья на вторичном рынке, свидетельствуют данные торгов. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,77%, до 34345,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13564,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4179 пунктов. До выхода статистики индексы росли на 0,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.

Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.

Открылись же ростом биржи на других макроданных. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.

Аналитик Spartan Питер Кардильо (Peter Cardillo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, также отметил, что сохранению положительной динамики способствует и то, что инвесторы успокоились в отношении возможности ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Опубликованный в среду протокол апрельского заседания Федрезерва показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседании, что было негативно воспринято рынками.