МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, ожидали роста показателя до 6,06 миллиона.

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,13 миллиона. В месячном выражении отмечено снижение на 3,2%, а в годовом – рост на 28,9%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 20,3%, до 347,4 тысячи долларов.

Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в апреле составило 720 тысяч. Это на 1,4% выше мартовского уровня и на 84,6% — показателя прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 12,6% в годовом выражении, до 300,4 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с марта, но снизившись по сравнению с уровнем апреля 2020 года в 3%.