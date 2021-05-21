МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером еще больше усиливают темпы коррекционного роста после трех дней падения, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос при поддержке нефтяных котировок

По состоянию на 20.08 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,2%, до 66,52 доллара, июльские фьючерсы на WTI — на 2,7%, до 63,61 доллара за баррель. Утром это сырьё прибавляло в цене незначительно, днём нефть обеих марок уже дорожала более чем на 1%.

За предыдущие три дня нефть подешевела более чем на 6% на ожиданиях увеличения спроса на рынке после возможного снятия международных санкций с Ирана. Днем ранее президент этой страны Хасан Роухани заявил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении республики, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

"Рынок немного удивлен тому, как быстро они могут достигнуть соглашения. Существует потенциал для добавления дополнительных баррелей намного быстрее, чем изначально ожидали многие участники рынка", — сказал агентству Блумберг аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 21 мая, поднялось на четыре, до 356 агрегатов.

Тем не менее, в последний рабочий день недели коррекционный порыв "быков" всё более и более возобладает.