МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские лицензированные форекс-дилеры просят разрешения на работу с криптоактивами, что позволит повысить их конкурентоспособность на рынке форекс РФ и сократит объемы криптомошенничества в стране, прокомментировали РИА Новости в Ассоциации форекс-дилеров (АФД) вопрос о торговле криптовалютами на форекс-площадках. Эксперт рассказал, как правильно вывести криптовалюту в рубли

Несмотря на высокий спрос населения на иностранные криптоактивы, необходимо развивать национальные инструменты, предусмотренные законом о ЦФА (Цифровых финансовых активах), считает руководитель АФД Евгений Машаров. "В случае расширения линейки инструментов российских форекс-дилеров (о котором АФД ведет дискуссию с ЦБ – ред.) можно было бы предложить CFD (Contract For Difference) и на ЦФА", — поясняет он.

Покупка CFD на биткоин, например, не предполагает покупку самой криптовалюты, но обеспечивает его покупателю получение дохода от последующей продажи CFD, если за этот период биткоин вырос в цене.

Запуск "крипты" на площадке лицензированных форекс-дилеров был бы хорош для всех: и для клиента, и для форекс-дилера, и даже для регулятора, считает заместитель гендиректора компании "ВТБ Капитал Форекс" Владимир Костюков. При этом он указал, что выражает личную точку зрения. "Такой смелый эксперимент обеспечил бы безопасность, прозрачность доступность и позволил бы уйти от криптомошенничества", — добавил он. Названы три главных правила безопасного хранения криптовалюты

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает, что сам Центральный банк должен быть заинтересован в том, чтобы люди не шли в контору "Пупкин и друзья", где им будут предложены криптовалютные пары, которые в конечном счете исчезнут вместе с владельцами этой конторы через некоторое время. "Этот спрос можно вполне удовлетворять через лицензированные форекс-компании, поэтому конечно же необходимо расширение инструментария в эту сторону", — считает он.

Цифровые финансовые активы, то есть криптовалюты, сегодня вошли в линейку инструментов многих форекс-компаний в мире, поясняет эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. "Связано это с тем, что в последние годы водораздел между форексом и классическим фондовым рынком стал размываться, и большинство форекс-дилеров в мире предлагают своим клиентам возможность работать не только с валютными парами, но и с CFD на индексы, сырье и акции", — отмечает он.

Спрос породил предложение, в линейке мировых форекс-дилеров появились CFD на них, что дает людям возможность "пробы", а регуляторам — возможность "обкатать" инвестиции в криптовалюты в условиях, когда правовой статус криптовалюты пока еще либо не определен (в одних юрисдикциях), либо находится в состоянии весьма динамичного развития (в других странах), считает эксперт.

"Поэтому расширение инструментария в направлении криптовалют позволяет эмпирически начать решать ту известную дилемму, которая возникла у многих регуляторов в отношении них: "Казнить нельзя помиловать". Полагаю, что возможность работать с CFD на криптовалюты под надзором регулятора создала бы как раз эффект той самой "регуляторной песочницы", которая сегодня используется многими регуляторами мира, чтобы на практике определиться с подходами к регулированию современных, зачастую довольно неоднозначных по своей правовой природе инновационных финансовых инструментов", — резюмировал Арт.

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