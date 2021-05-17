МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Для покупки блокчейн-активов нет минимальных ограничений. Это значит, что для покупки биткоина вовсе не обязательно иметь 50 тысяч долларов – именно в этих пределах колеблется сегодня цена самой популярной криптовалюты в мире, рассказал агентству "Прайм" вице-президент QBF Владимир Масленников.

"Биткоин, как и другую цифровую валюту, можно купить на криптобиржах. Их достаточно много. Одни из самых известных и востребованных: Coinbase Pro, BitMEX, Bittrex", — объяснил финансист.

Эксперт объяснил, почему биткоин станет полноценным аналогом золота Купить можно, как минимум, один сатоши – так называется самая маленькая единица этой криптовалюты. Она стоит 0,00000001 биткоина.

При этом инвестор, вложив 1000 долларов или любую другую сумму, должен понимать, что с высокой долей вероятности он может потерять деньги. Рынок блокчейн-активов характеризуется высокой волатильностью, подчеркивает эксперт.

По его мнению, в долгострочной перспективе биткоин должен уступить другим, более продвинутым, с точки зрения технологии активам. Курс биткоина может вновь просесть.

"В целом, росту блокчейн-активов будут способствовать развитие технологии и имплементация новых протоколов. Стоит отметить, что эти факторы положительно скажутся только на тех активах, которые эти технологии применяют", — заключил Масленников.



