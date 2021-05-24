МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается в начале торгов понедельника, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи. 

нефть

Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск понедельника повышался на 1 копейку, до 73,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,7 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,7% — до 66,8 доллара за баррель сорта Brent.

Читайте также:

Что будет с рублем на следующей неделе