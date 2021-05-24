МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается в начале торгов понедельника, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск понедельника повышался на 1 копейку, до 73,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,7 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,7% — до 66,8 доллара за баррель сорта Brent.

Читайте также:

Что будет с рублем на следующей неделе