2021-05-24T07:26:50+03:00
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2021-05-24T07:26:50+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210524/833735086.html
Рубль символически снижается в начале недели
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Рубль незначительно снижается в начале торгов понедельника, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск... ПРАЙМ, 24.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается в начале торгов понедельника, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск понедельника повышался на 1 копейку, до 73,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,7 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,7% — до 66,8 доллара за баррель сорта Brent.
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