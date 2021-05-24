Биржи Азии в основном растут в начале недели
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, при том в этот день не ожидается важных событий на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16% — до 3492,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2329,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,35%, до 28320,5 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,21% — до 3149,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22% — до 7045,9 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,28%, до 28397,5 пункта.
Большинство индексов АТР, кроме индексов Гонконга и Южной Кореи, показывают рост. При этом в понедельник трейдеры не ожидают важных событий для рынка. Важной статистикой на неделе будут данные по второй оценке ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг.
Индексы Азии следуют разнонаправленной динамике фондовых рынков в США. Так, американские индексы в основном снизились по итогам торгов пятницы, в том числе индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился почти на 0,5%, а промышленный индекс Dow Jones (DJIA) — увеличился на 0,4%.
Аналитики указывают при этом на риски для тех рынков, которые показываю рост, в частности — на японский Nikkei 225. "Хотя акции в Японии растут, риски сохраняются, поскольку власти готовятся расширить режим ЧС, чтобы сдержать распространение коронавируса в некоторых регионах", — сказал газете Wall Street Journal рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун.
Читайте также:
https://1prime.ru/Financial_market/20210524/833735149.html