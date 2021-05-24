МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, при том в этот день не ожидается важных событий на рынке, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16% — до 3492,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2329,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,35%, до 28320,5 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,21% — до 3149,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22% — до 7045,9 пункта, японский Nikkei 225 — увеличивался на 0,28%, до 28397,5 пункта.

Большинство индексов АТР, кроме индексов Гонконга и Южной Кореи, показывают рост. При этом в понедельник трейдеры не ожидают важных событий для рынка. Важной статистикой на неделе будут данные по второй оценке ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг.

Индексы Азии следуют разнонаправленной динамике фондовых рынков в США. Так, американские индексы в основном снизились по итогам торгов пятницы, в том числе индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился почти на 0,5%, а промышленный индекс Dow Jones (DJIA) — увеличился на 0,4%.

Аналитики указывают при этом на риски для тех рынков, которые показываю рост, в частности — на японский Nikkei 225. "Хотя акции в Японии растут, риски сохраняются, поскольку власти готовятся расширить режим ЧС, чтобы сдержать распространение коронавируса в некоторых регионах", — сказал газете Wall Street Journal рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун.

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