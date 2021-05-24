МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль умерено повышается против доллара и немного снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара.

Рост рынка нефти и общий спрос на риск на мировых рынках отчасти нивелируется возросшими геополитическими рисками.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.50 мск снижался на 11 копеек, до 73,49 рубля, курс евро повышался на 13 копеек, до 89,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОИГНОРИРОВАЛ ПОЗИТИВ

Российская валюта повышается против доллара и в той же степени снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара.

Снижению курса доллара в начале текущей недели способствует общерыночный оптимизм, вызывающий рост спроса на рисковые активы. Беспокойство инвесторов относительно ускорения инфляции и ее влияния на политику мировых центробанков, в частности, Федрезерва США, постепенно ослабевает.

При этом внешний фон позитивен для рубля. Цены на нефть продолжают корректироваться верх в направлении 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 3,1%, до 68,4 доллара за баррель.

Постепенное восстановление глобальной экономики, повсеместное внедрение вакцины от коронавируса и начало ослабления карантинных ограничений в целом положительно влияют на котировки нефти и поддерживают оптимистичные ожидания трейдеров относительно перспектив спроса до конца года.

Американские фондовые индексы вечером растут, что в целом создает позитивный фон для рисковых активов. Инвесторы отыгрывают постепенное снижение уровня опасений относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику в мире.

Основным сдерживающим рост фактором для российской валюты стали в понедельник возросшие политические риски в связи с незапланированной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием летевшего в нем из Афин в Вильнюс основателя признанного в Белоруссии экстремистским канала в мессенджере Telegram Романа Протасевича.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,2%, евро повышается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник в СМИ распространились слухи о том, что в ближайшие недели может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Личная встреча считается позитивным для курса рубля фактором, так как предполагается потепление отношений между двумя странами. К тому же какие-либо новые санкции со стороны ЕС перед такой встречей маловероятны. В итоге рубль при дополнительной поддержке майского налогового периода к вечеру отыграл дневные потери, что в перспективе является позитивным моментом", — отмечает он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что встреча лидеров России и США продолжает активно прорабатываться, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", говоря о геополитических факторах.

"При этом пик налогового периода остается позади, а спрос на рынке рублевого долга демонстрирует умеренную локальную слабость. По нашим оценкам, завтра доллар будет формироваться в пределах 73,3-74,3 рубля", — добавил он.