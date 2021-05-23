МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Валютный рынок в условиях изменения процентных ставок центробанков и набирающей обороты инфляции во всем мире – не лучший инструмент инвестирования. Далеко не все валюты проигрывают из-за повсеместных бед в экономике, но есть ряд стран, деньги которых нужно обходить стороной при любых условиях. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

НЕ ПОКУПАЙ ЭТО – ПОТЕРЯЕШЬ ВСЕ

Прежде всего, это касается стран, испытывающих серьезные политические и экономические проблемы. Кое-где из-за серьезной девальвации местные валюты не стоят той бумаги, на которой они напечатаны рассказали финансисты агентству "Прайм".

Если вы решились инвестировать в иностранную валюту, то, в первую очередь стоит обходить за версту валюты тех стран где присутствует гиперинфляция, правительство использует девальвацию, чтобы решить проблемы бюджета, а геополитические риски сложно предсказать, советует директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

Не лучший выбор в последние годы – венесуэльский боливара или иранский риал. Высокая волатильность присутствует также и в валютах некоторых развивающихся экономик. Например, турецкая лира, учитывая постоянные перестановки в Центробанке Турции, может преподнести неприятные сюрпризы инвестору, предостерегает финансист. И это при том, что турецкая экономика – далеко не аутсайдер среди развивающихся рынков. По оценке МВФ, она является одной из самых сильных в своем регионе и имеет неплохие перспективы роста, невзирая на нынешнюю рецессию.

В перечень стран с опасными валютами можно также поставить украинскую гривну, казахстанский тенге, армянский драм и мексиканский песо, добавляет глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

Такие валюты называют рисковыми. И именно они могут принести инвестору большую прибыль, но могут и большой минус, отметила эксперт. По сути, это касается почти всех африканских и латиноамериканских валют.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ЮАНЬ

"Если посмотреть в сторону китайского юаня, здесь также нас ждет неопределенность: правительство Китая хочет отойти от жесткого регулирования курса юаня, чтобы добиться его глобального использования, и не вполне очевидно, что курс будет укрепляться", — добавляет он.

При этом многие эксперты считают юань одной из наиболее перспективных для вложения денег валют, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе. Китай – единственная страна, экономика которой в этом году может вырасти на 6-8%, прогнозируют аналитики. В 2016 году МВФ включил китайскую валюту в корзину специальных прав заимствования.

Да и для частных инвестиций юань доступнее, чем те же фунты или франки. Последние предпочтительнее для вложений на длительный срок, как и японская иена.

КАКИЕ ДЕНЬГИ РАСТУТ

Основной мировой инвестиционной валютой по-прежнему остается доллар США. Его лидерство связано с тем, что основные мировые биржи находятся именно там и акции, соответственно, торгуются в долларах.

"Поэтому для начинающего инвестора диверсификация в доллар или ценные бумаги, торгующиеся в долларах, обязательна", — считает Тарасова. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Стоит ли вкладывать сейчас сбережения в евро? Однозначно ответить нельзя, так как в России не так много выгодных инструментов для вложения в евро. "Кроме того, выход из России на европейские биржи и брокеров дорогой из-за высоких комиссий, а депозиты в евро имеют нулевую или отрицательную ставку", — добавила финансист.

Она советует выбирать эту валюту только тем, у кого есть прямая связка с еврозоной и необходимость иметь именно эту валюту.

ВАЛЮТА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

В любом случае, для серьезного инвестирования своих средств просто купить валюту недостаточно.

"Да, она может прибавлять в цене из-за обесценивающегося рубля, но желательно, чтобы и сама валюта тоже работала, принося дополнительную доходность", — уверена Тарасова.

Одним из наиболее адекватных путей инвестирования все же является покупка тех или иных иностранных активов, например, акций или облигаций в валюте этих стран, чтобы нивелировать инфляцию, соглашается Кабаков. Аналитик рассчитал, когда рубль взлетит до небес

Не стоит забывать, что гораздо важнее комплексная стратегия и игра в долгую. То есть важны не конкретный скачок или падение определённой валюты, а средняя доходность портфеля, подчеркивает генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

"Необходимо в целом рассматривать среднюю доходность по портфелю, в котором уже могут быть и высокорискованные акции или валюты (10% — 20%), и наиболее стабильные, спокойные, предсказуемые облигации, фонды и т. д. (70% —80%)", — заключил он.