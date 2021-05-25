МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Московская биржа в секторе срочного рынка начинает 25 мая торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс американских акций "широкого рынка", базовый актив нового фьючерсного контракта – инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда – более 300 миллиардов долларов. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах, торги и расчеты будут производиться в рублях. Объем одного фьючерсного контракта будет соответствовать стоимости одного инвестиционного пая SPDR S&P500 ETF Trust (сейчас — около 420 долларов). Одновременно будут доступны четыре ближайшие серии контрактов. Расчетной ценой при исполнении фьючерса будет цена закрытия базового актива на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 79 фьючерсными контрактами и 46 опционами на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Объем торгов на срочном рынке Московской биржи по итогам прошлого года вырос на 57,7% и составил 130 триллионов рублей.

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