МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сейчас мировой нефтяной рынок остро реагирует на возросшую вероятность заключения новой ядерной сделки с Ираном, а также снятия санкций с Тегерана. Биткоин попал в зависимость от "олигархов" рынка

В том числе, эти ограничения были наложены на поставку нефти, пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева.

Если это произойдет, то рост предложения на мировом рынке нефти может составить 1-1,5%. Это достаточно существенно.

"Вероятно, это потребует пересмотра темпов смягчения соглашения ОПЕК+, иначе на нефтяном рынке образуется профицит предложения, что уведет цены дальше вниз", — отметил он.

При этом эксперт добавил, что иранская тема в краткосрочной перспективе должна остаться ключевой для нефтяных котировок.

"В ближайшую неделю котировки нефти Брент, вероятно, будут находиться в диапазоне $63-67 за баррель", — подытожил он.