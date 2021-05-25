МОСКВА, 25 мая — Dow Jones. Цены на золото в понедельник росли, стремясь испытать на прочность уровень сопротивления около 1900 долларов. Поддержку котировкам оказывает снижение доллара США и доходности гособлигаций, а также волатильность биткоина. Между тем власти Китая выразили недовольство высокой спекулятивной активностью на рынке сырьевых товаров, из-за чего некоторые металлы снижаются в цене. Биржи Великобритании и Франции выросли на общем позитиве

"Золото дорожает в основном на фоне ослабления доллара и сохраняющихся инфляционных опасений. Кроме того, сильная волатильность биткоина может поспособствовать возвращению части спекулятивного капитала на рынок золота", — отметил Эдвард Мейр, аналитик ED&F Man Capital Markets.

Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 7,80 доллара, или 0,4%, до 1884,560 доллара за унцию. За предыдущую неделю котировки этого металла поднялись на 2,1%, продемонстрировав третий недельный рост подряд.

Июльские фьючерсы на серебро выросли на 42 цента, или 1,5%, почти до 27,91 доллара за унцию.

Некоторые аналитики считают, что сопротивление для цен на золото расположено на 1900 долларах, и движения котировок относительно этого уровня позволят оценить бычий настрой инвесторов.

По итогам мая фьючерсы на золото могут продемонстрировать самый сильный месячный рост с декабря. Опасения относительно неровного восстановления экономик различных стран мира после пандемии коронавируса и неопределенность по поводу инфляции оказывают поддержку ценам в текущем месяце, говорят аналитики.

"Снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара создали хорошие условия для роста цен на золото", — отметила Софи Гриффитс, рыночный аналитик Oanda.

Доходность 10-летних казначейских облигаций понизилась с уровня закрытия пятницы 1,62%. На фоне роста доходности гособлигаций золото становится менее привлекательным активом для инвесторов, покупающих защитные активы, поскольку этот металл не приносит гарантированного дохода.

Между тем индекс доллара ICE снизился на 0,2%. Снижение доллара способствует увеличению спроса на активы, номинированные в американской валюте, среди зарубежных инвесторов. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном снижением

Турбулентность криптовалют, например, биткоина, также предоставила некоторую поддержку золоту, отмечают аналитики.

"Сильный обвал на рынке криптовалют сыграл свою роль. Инвесторы, вероятно, присматриваются к покупке золота после продажи криптовалют", — подчеркнула Гриффитс.

Другие металлы на COMEX торговались разнонаправленно, несмотря на жесткое предупреждение китайских властей по отношению к товарно-сырьевым спекулянтам, сделанное в понедельник. Это предупреждение обвалило цены на некоторые активы.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР заявила, что регуляторы будут следить за ценами на сырьевые товары и усилят надзор за фьючерсами и спот-рынком.

“Одним из сигналов, которые мы тщательно отслеживаем в контексте сырьевых рынков и роста мировой экономики, является устойчивость китайского юаня. Китайская валюта вновь укрепляется после снижения в начале мая”, – отмечает Арним Хольцер из EAB Investment Group.

“Китайские предупреждения о товарно-сырьевых спекулянтах имели ослабляющий эффект", однако биржевые фонды SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Silver Trust "чувствуют себя лучше из-за проблем у криптовалют", добавляет он.

Если восстановление мировой экономики после пандемии будет идти быстрее, это в какой-то мере "вдохнет новую жизнь в товарно-сырьевые рынки, несмотря на антиспекулятивную позицию китайских властей”, заключает Хольцер.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX подорожали почти на 1% до 4,53 доллара за фунт. Июльские контракты на платину выросли в цене на 0,7% до 1177,60 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подешевели на 1,6% до 2729,80 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий, которые также среди наиболее активно торгующихся, подешевели на 1,6% до 2739,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Marc DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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