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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210525/833743779.html
Рубль слабо колеблется к доллару и евро в начале торгов
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Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару на фоне роста цен на нефть и слабо снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 25.05.2021
рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару на фоне роста цен на нефть и слабо снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.17 мск вторника снижался на 2 копейки — до 73,47 рубля, курс евро поднимался на 13 копеек — до 89,89 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,22% — до 68,52 доллара за баррель.
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