МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов символически укрепляется к доллару на фоне роста цен на нефть и слабо снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США повысились на фоне роста акций техсектора

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.17 мск вторника снижался на 2 копейки — до 73,47 рубля, курс евро поднимался на 13 копеек — до 89,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,22% — до 68,52 доллара за баррель.

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