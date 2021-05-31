МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль утром понедельника незначительно снижается против доллара и евро, несмотря на повышение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Чего ждать от цен на нефть на этой неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 73,2 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,38 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,6% — до 69,1 доллара за баррель.

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