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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210531/833796926.html
Рубль в начале недели слегка снижается против доллара и евро
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Рубль утром понедельника незначительно снижается против доллара и евро, несмотря на повышение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 31.05.2021
курсы валют, евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль утром понедельника незначительно снижается против доллара и евро, несмотря на повышение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 5 копеек – до 73,2 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,38 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,6% — до 69,1 доллара за баррель.
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