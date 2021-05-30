МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. На прошлой неделе биткоин достигал отметки в 40 тысяч долларов, однако не смог на ней закрепиться, и по состоянию на 30 мая торгуется в районе 36 тысяч долларов. Всего за неделю он подешевел на 5%, а Ethereum и Binance Coin подорожали — на 4% и 8% соответственно. Эксперты рассказали РБК, какая динамика крипторынка ожидается на следующей неделе. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

Биткоин продолжает отыгрывать негатив из Китая: в стране продолжается давление на крипторынок. Так, вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ заявлял об ужесточении контроля оборота криптовалют и криптомайнинга в стране с целью предотвращения финансовых рисков. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, это решение стало поводом для коррекции уже перегретого ранее рынка криптовалют.

Для изменение тренда, по мнению аналитика, нужны громкие заявления крупных институциональных участников рынка, например регуляторов, в пользу криптовалют. Однако пока этого не предвидится, поскольку сейчас центральные банки многих стран намерены вводить свои цифровые аналоги национальных валют, и криптовалюта воспринимается ими как угроза контролю над финансами, отметил эксперт. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

ДВИЖЕНИЕ В ДИАПАЗОНЕ

На следующей неделе биткоин будет торговаться в диапазоне 30-40 тысяч долларов, с возможностью пробить как верхнюю, так и нижнюю границу диапазона, прогнозирует ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он не ожидает сильного роста в течение ближайших двух недель, которые потребуются для формирования накопления объема на текущих уровнях для перехода к росту. Что касается альткоинов (остальных криптовалют), их динамика будет в целом повторять движение биткоина, считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.

Сейчас, поясняет Виктор Першиков, рынок демонстрирует классическое поведение участников после сильного снижения — накопление нового объема для начала роста: институционалы покупают, а ритейл скальпирует и пытается угадать дно. По его прогнозу, как только объем покупок на рынке будет достаточным и ритейл-участники займут долгосрочные позиции вместо краткосрочных — рынок двинется дальше вверх, даже несмотря на фундаментальные риски.