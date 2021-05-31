МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки — до 89,3778 рубля, курс доллара — на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.

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