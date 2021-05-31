2021-05-31T14:43:34+03:00
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2021-05-31T14:43:34+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210531/833802836.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,38 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки — до 89,3778 рубля, курс доллара — на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 31.05.2021
доллар, евро, рубль, курс валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 29,53 копейки — до 89,3778 рубля, курс доллара — на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,26 копейки, составив 80,5331 рубля.
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