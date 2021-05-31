МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают расти и могут завершить май увеличением котировок на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК ожидает более сильного дефицита на рынке нефти в 2021 году

По состоянию на 18.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,96%, до 69,38 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4%, до 67,25 доллара за баррель.

В мае же нефть марки Brent подорожала на 4,3%, WTI – на 5,6%. Поддержку стоимости сырья оказывал оптимизм инвесторов относительно восстановления спроса на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде стран, а также ожидания начала сезона поездок в США.

Трейдеры также продолжают следить за обсуждениями снятия международных санкций по отношению к Ирану в обмен на ограничение им ядерной программы как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Ранее в понедельник официальный представитель МИДа Ирана Саид Хатибзаде заявил о прогрессе в процессе соответствующих переговоров.

Основным событием, за которым на текущей неделе будут следить участники торгов, станет министерская встреча ОПЕК+, которая состоится во вторник.

Нефтяной аналитик Emirates NBD PJSC Эд Бэлл (Ed Bell) сказал агентству Блумберг, что будет ожидать от альянса решений относительно периода после июля, а также прогнозов по спросу на фоне возможного возвращения иранской нефти на рынок.