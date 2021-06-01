МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Существует ряд заблуждений о фондовом рынке. Так, многие полагают, что торговля на бирже — азартная игра. Это довольно распространенное представление не только среди людей, далеких от биржевой торговли, но и среди части трейдеров, и оно — верный путь к убыткам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт ИГ "Универ Капитал" Владислав Исаев. Угроза сбережениям. Когда настанет время уходить с биржи

Если вы не способны к анализу, то, по словам эксперта, даже работа сети светофоров в городе вам может показаться хаотичной. Вместе с тем, все они работают по строгому алгоритму, и если он известен, то можно построить алгоритм, при котором вы всегда будете проезжать на зеленый.

"Применительно к фондовому рынку задача гораздо проще — вам не нужно постоянно "ехать" и попадать на "зеленый" всегда. Достаточно совершать сделки лишь в тех случаях, когда вероятность успеха высока, и не совершать их тогда, когда "красный" может зажечься в любую секунду», — поясняет он.

Еще одним заблуждением является мнение о том, что, чем больше стартовый капитал, тем больше можно заработать.

"Казалось бы, всё просто. Если у вас 100 рублей, то сделка с 10% прибыли принесет вам всего "червонец", а если 1000 — то уже сотню. В реальности всё обстоит значительно сложнее", — продолжает специалист.

Во-первых, чем больше капитал участника торгов, тем большим он рискует, а потому вынужден выбирать операции с меньшим возможным риском, а значит — с меньшей потенциальной доходностью.

Во-вторых, на любую "акулу" может найтись хищник покрупнее или сотни мелких. "И если ради денег одного мелкого инвестора крупным игрокам нет смысла совершать какие-то сделки, то большая открытая позиция и соблазн сыграть против нее увеличивает", — говорит Исаев.

И, наконец, ликвидность в любом активе не бесконечна — слишком большая позиция может не найти встречного предложения. При желании купить или продать много акций сразу такой финансовый воротила может столкнуться с тем, что сделки заключать не с кем. Более мелкие игроки в этом гораздо свободнее.

Также есть точка зрения, что на фондовом рынке зарабатывают только профучастники, то есть брокеры, предоставляющие трейдерам доступ к торгам. Идет ли рынок вверх или вниз, растет ли капитал трейдера или падает, брокер всё равно получает свою комиссию за использование клиентами заемных средств (так называемого "плеча"), так что в итоге трейдеры теряют деньги, обогащая брокера.

Хотя определенная логика в такой позиции есть, но она не учитывает ключевого момента — количество потенциальных клиентов и денег у них не бесконечно. Если клиенты теряют деньги, то и обороты у них снижаются, а значит, снижается комиссия брокера. Аналитик рассказал о плохих новостях для курса доллара

"Так что тут, как всегда на рынке, идет естественный отбор — чем больше брокер заботится об успехах клиентов, тем больше у него шансов расти и развиваться", — указывает Исаев.

Еще одним заблуждением является то, что российский рынок хуже американского. Обычно при этом утверждении "кивают" на то, что на американском рынке выше ликвидность, гораздо больше доступных для торговли инструментов, американские компании уже стоят заоблачных денег, а значит, заработать на них проще.

Эксперт призывает не забывать о том, что прибыль на рынке измеряется не в абсолютных, а в относительных значениях. И для того, чтобы высоко оцененным бумагам вырасти на 1%, требуется гораздо больше денег, чем для такого же роста бумаг, которые стоят дешево.

"Более того, компании, которые стоят относительно своей годовой прибыли и выручки очень дорого, конкурируют за средства инвесторов с теми, вложения, в которые могут относительно своей стоимости принести существенно больший доход, хотя бы за счет дивидендов. А значит, риск того, что инвесторы найдут, во что переложиться, для таких компаний выше. Российские же компании, даже некоторые из числа самых дорогих, одними только дивидендами способны приносить инвестору больше, чем вклад в банке. И это различие в оценке будет выравниваться", — полагает специалист.