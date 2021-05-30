МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. У рубля есть шансы подойти к отметке в 70 рублей за доллар и даже опуститься ниже этого уровня. Если не возникнет дополнительных геополитических рисков и шоков на нефтяном рынке — это вполне достижимо, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Главным драйвером роста рубля является ослабление геополитической напряженности, так что многое зависит от результатов предстоящей в июне встречи президентов России и США.

В ОЖИДАНИИ САММИТА

В настоящий момент есть несколько факторов, которые в среднесрочной перспективе могут сыграть на стороне рубля, говорят эксперты. Это встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, дальнейшее повышение ключевой процентной ставки Банком России и относительно высокие цены на нефть, которые до конца года могут вновь превысить 70 долларов.

"Перспектива нормализации отношений между РФ и США снижает геополитические риски и, как следствие, возвращает благосклонность иностранных инвесторов к российскому рынку долга", — указывает эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

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Вместе с тем, если встреча не состоится, или ее итог не оправдает надежд, геополитическая напряженность вернется на рынки, рассуждает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

ШАНСЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ

Поддержку рублю оказывает и общее ослабление курса доллара к корзине мировых валют на фоне заявлений ФРС о готовности сохранять мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), продолжает Маслов.

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александра Зюриков также считает, что у рубля есть все предпосылки к дальнейшему укреплению "на перспективе в квартал".

Так, нефтяные котировки находятся на своих долгосрочных максимумах. "При этом подразумеваются долларовые цены, которые сейчас поддерживаются несколькими факторами. С одной стороны, это продолжающееся восстановление экономики, с другой — это мягкая кредитно-денежная политика ФРС США, которая, судя по последним заявлениям Федрезерва, далека от сворачивания", — указывает он.

Дополнительным фактором поддержки российской валюты, — хотя, возможно, и временным — являются заявления Ирана о том, что в переговорах по отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти все еще есть пробелы.

"Если мы прибавим ко всему текущий курсовой уровень рубля к доллару, то получим стоимость бочки нефти в рублях практически на исторических максимумах, что предполагает вероятное укрепление рубля", — поясняет Зюриков.

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РЫНОК АДАПТИРОВАЛСЯ

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, между тем, не ожидает значительного усиления рубля. По его мнению, в целом, рынок уже адаптировался к новым условиям, и стоит рассчитывать на курс, исходя из стоимости барреля нефти в диапазоне 4600-5300 руб.

С ноября курс рубля находится в широком коридоре 72,50-77,50, и пока "стимулов для выхода из него нет". "Торговый баланс застыл на уровне около 10 миллиардов долларов в месяц, и если он не будет расти, то сильных драйверов заметного укрепления рубля от текущих уровней не будет", — настаивает он.

В июне усилится отток, связанный с выплатой дивидендов иностранным акционерам, и "на этом фоне курс может пойти наверх". Но на ситуацию может повлиять ЦБ. Не исключено, что регулятор повысит ставку в июне, что увеличит спекулятивный спрос на рублевые облигации. Сигналом может послужить статистика майской инфляции.

Дроздов полагает, что серьезным препятствием на пути более динамичного укрепления рубля служит нежелание монетарных властей усиливать позиции национальной валюты, курс которой, несмотря на всеобщий позитив на мировых финансовых и сырьевых рынках с декабря прошлого года "не может пробиться сквозь диапазонный уровень 72 — 72,50 по отношению к доллару".

По оценкам Кравченко, постепенное восстановление экономической активности в США вследствие высоких темпов вакцинации населения может вновь усилить ожидания по инфляции и росту ставок в США. А это станет мощным фактором поддержки доллара, в особенности, учитывая его текущую "дешевизну" на глобальном рынке.

УПАДЕТ ЛИ ДО 70 И НИЖЕ?

В целом с учетом текущего тренда уход ниже 70 рублей за доллар более чем вероятен, полагают эксперты.

"Уровень в 68 рублей за доллар не выглядит как что-то недостижимое, скорее, как цель на несколько месяцев вперед", — полагает Зюриков.

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Исходя из тенденций к ослаблению доллара и укреплению рубля, по мнению аналитика, имеет смысл продавать доллары и переходить в качестве валюты для сбережений на более надежный и растущий евро.

Иного мнения придерживается Кравченко. "Приближение пары доллар/рубль к отметке в 70 рублей повышает привлекательность покупки зарубежной валюты, так как не исключено возвращение доллара в летние месяцы на уровень 75+", — считает он.