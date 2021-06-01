МОСКВА, 1 июня – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В апреле инфляция в США побила рекорд 2008 года, достигнув 4,2%. Российская инфляция в апреле тоже была выше таргета Центробанка — 5,53%. В ряде других стран — Мексике, Бразилии, Индии, Таиланде, Чили этот показатель также превзошел прогнозы регуляторов. Официальные представитель стран уверены, что к концу года мировая экономика придет в норму и инфляция стабилизируется. Однако опрошенные "Прайм" эксперты далеко не так оптимистичны. По их мнению, глобальный кризис вот-вот нахлынет – рынки уже накачаны деньгами, а доходы населения падают по всему миру. Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

ЧТО РАЗГОНЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ

Цены по всему миру растут не только из-за высокого спроса и восстановления экономик, но и из-за того, что крупные регуляторы с начала пандемии вливают ликвидность на фондовый рынок. В результате, увеличиваются цены на все сырьевые товары – об этом говорит, к примеру, индекс CRB (Commodity Research Bureau Index), который за год взлетел на +56%.

"За последние 12 месяцев биржевые сырьевые товары подорожали так: кукуруза +102%, соевые бобы +82%, сахар +59%, хлопок +42%, зерно +27%, нефть Brent +96%, природный газ +64%, медь +93%, уголь +87%, алюминий +58%, сталь +54%", — перечисляет старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Вливание денег в экономику, количественное смягчение, вертолётные деньги – все это традиционно приводит к росту цен. Самый заметный рост инфляции мы наблюдаем в США, потому что там были самые масштабные денежные вливания. Инфляция в ЕС обусловлена еще не до конца снятыми коронавирусными ограничениями. В России инфляция в абсолютных цифрах выше, но для нас нынешние значения — это не катастрофа, говорит эксперт. Эксперты рассказали, кому пойдет на пользу нынешний кризис

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Такие цифры мы видели и раньше. В 2014-2016 было еще хуже — инфляция взлетала до 16,9%. А вот западные страны (особенно США) от резкого роста инфляции отвыкли. Например, многие европейские страны привыкли к нулевой инфляции, у них не было роста, кое-где даже была дефляция, а сейчас в там прогнозируется порядка +2%.

"Многие страны, прежде всего, Соединенные Штаты, европейские страны, практически все, резко ослабили денежно-кредитную политику в условиях кризиса и в условиях пандемии. И не просто ее ослабили, но еще и много денег влили населению в потребительский спрос. С другой стороны, в условиях пандемии так или иначе упало производство потребительских товаров в мире. И у нас вот эта вилка, которая возникла, вызвала действительно рост цен", — сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК.

По его мнению, инфляция в США по итогам 2021 года составит небывалые 4-5%.

КРИЗИС ПОСТУЧАЛСЯ В ДВЕРЬ

Цена — это баланс между спросом и предложением. Однако сейчас второе за первым не поспевает. "За прошлогодний карантин многие производственные цепочки разрушились. Так, например, производители микросхем не поспевают за отложенным спросом населения. Автопроизводители в свою очередь вынуждены приостанавливать работу конвейеров, потому что для машин нет микросхем, их не успевают произвести", — поясняет Ананьев.

По мнению эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, возможность серьезного кризиса по сути уже подтвердилась. Он не исключает, что к концу года программу QE (количественное смягчение) свернут, а вопрос поднятия ставок будет все более актуальным. Разумеется, это будет связано с инфляцией и фактом того, что рынки уже достаточно накачены деньгами.

"В Европе ситуация примерно такая же, но там все может быть значительно опаснее из-за огромного внешнего долга ряда стран. К примеру, у Италии и Испании он превышает ВВП в два раза, а Турция вполне может допустить технических дефолт по своим евробондам в ближайшее время, став первой доминошкой, которая потянет за собой все остальные", — отмечает эксперт.

Для России это все же менее актуально из-за относительно высоких ставок, низкого уровня госдолга и жесткой политики ЦБ, считает Пересавский. Однако проблема упирается еще и в падение доходов населения – они снизились до уровней 2010 года и в ближайшие год-два вряд ли совершат резкий скачок вверх.

Глобально изменить ситуацию ни регуляторы, ни власти уже не смогут.

"Кризис все равно произойдет, вопрос только в масштабе", — подчеркивает эксперт.

"Чем быстрее пройдет вакцинация, тем быстрее полностью откроются границы и все возможности для бизнеса. Соответственно, центробанки смогут сворачивать стимулирующие экономику программы и в ручном режиме контролировать экономические процессы внутри стран", — считает он.

Но даже при благоприятном сценарии развития событий кризис все равно наступит. По мнению Переславского особо опасным фактором является то, что управляющие большинства мировых банков и инвестфондов никогда не работали в условиях высокой инфляции и растущих ставок ЦБ, так как последние 10 лет были периодом роста рынков и стимулов от регуляторов.

ПРИЗРАК ПРОШЛОГО

А вот по мнению доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимира Григорьева, кризис уже наступил. "Пока он находится в начальной фазе, но затронет всех: и США, и Европу, и Россию, и весь остальной мир", — говорит он.

Первый звонок кризиса прозвучал ещё в далёком 2008 году, но тогда делали тоже самое, что и сейчас: тушили пожар деньгами. Но нужно чётко понимать, что все действия по накачке экономики избыточными деньгами преследуют только одну цель: сохранить текущий уровень потребления, который обеспечивает как социальный консенсус, так и стабильность экономики. Разумеется, все эти вещи практически неразделимы, отмечает эксперт. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Ещё в 2008 году властям развитых стран надо было переходить к ужесточению денежно-кредитной политики и ограничению действий финансовых спекулянтов. Но это привело бы к снижению уровня потребления. Никто на это не решился и вместо этого мы увидели "количественное смягчение", или, говоря проще, рост денежной массы.

Григорьев убежден, что этот кризис будет лишь только разрастаться, а уровень жизни снижаться.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

В полной мере защититься от краха рынков невозможно, но можно смягчить его удар по собственному карману. "Инвесторам и обычным гражданам лучше вложить деньги во что ни будь материально ощутимое: недвижимость, улучшение жилищных условий, машину, если её пора менять, образование", — рекомендует Григорьев. Золото готовится завершить месяц максимальным с июля 2020 года ростом

Ананьев советует присмотреться к золоту и акциям золотодобытчикам.

"Золото — традиционный актив "сохранения стоимости", рынок толкает цену на драгметалл вверх в ожидании роста цен, а в более широком смысле — в ожидании финансовых потрясений", — говорит он.

Для вложений на фондовом рынке нужно отбирать те компании, кому инфляция будет на руку – ритейл, золотодобытчики, экспортеры из России, энергосбытовые компании России и США, добавляет Переславский.

"Хуже всего инфляция влияет на так называемые акции роста (перспективные компании, как правило работающие в сфере интернета и технологий)", — заключил Ананьев.