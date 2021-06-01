МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно повышается в начале первых летних торгов на фоне роста стоимости нефти выше 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. Аналитик предупредил, каким мифам о рынке акций опасно верить

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск вторника снижался на 9 копеек, до 73,34 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,68 рубля.

Стоимость нефти растет на 1,2% — до 70,15 доллара за баррель сорта Brent.

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