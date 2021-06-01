2021-06-01T07:55:29+03:00
2021-06-01T07:55:29+03:00
2021-06-01T07:55:29+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210601/833808003.html
Рубль незначительно укрепляется на нефти дороже $70
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Рубль умеренно повышается в начале первых летних торгов на фоне роста стоимости нефти выше 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 01.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно повышается в начале первых летних торгов на фоне роста стоимости нефти выше 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск вторника снижался на 9 копеек, до 73,34 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,68 рубля.
Стоимость нефти растет на 1,2% — до 70,15 доллара за баррель сорта Brent.
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