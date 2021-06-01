События в сфере макроэкономики и бизнеса первого июня
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (май)
|61,7
|61,8 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2021)
|-4,8%
|-7,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|18,9%
|-8,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2021)
|-4,8%
|-0,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2021)
|14,5 млрд австрал. долл
|18,3 млрд австрал. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|51,9
|52 (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь)
|0,1%
|0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (май)
|2,3%
|1,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май)
|7,1%
|10,9% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|57,7
|59,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|60,7
|62
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|59,2
|59,2
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|64
|64
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|9 тыс
|-9 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|6%
|6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|62,8
|62,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|66,1
|66,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,6%
|1,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (апрель)
|8,1%
|8,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-3,23%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|2,3%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (март)
|0,4%
|1,0%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2021)
|9,6%
|6,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|61,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май)
|55,1
|61,5
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
|60,7
|60,7
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (май)
|50,4
|51,9
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента для инвесторов и аналитиков
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 19.05.2021)
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов 1кв2021 (ГОСА — 21.05.2021)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 14.05.2021)
|0,02021 — див-д 2019
|0,0393 — див-д 2020
|RUB
|Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021)
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019
|6,94 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021)
|0,13 — див-д 2019
|0,31 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.07.2021)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (выборы председателя СД и заместителя председателя СД)
|RUB
|НОВАТЭК — СД (об участии компании в других организациях)
https://1prime.ru/Financial_market/20210601/833809230.html