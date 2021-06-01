Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (май) 50,4 51,9

15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента для инвесторов и аналитиков

RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 19.05.2021) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин) — див-д 2020

RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов 1кв2021 (ГОСА — 21.05.2021) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021) — див-д 2021

RUB Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 14.05.2021) 0,02021 — див-д 2019 0,0393 — див-д 2020

RUB Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021) 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019 6,94 (рекоменд. СД) — див-д 2020

RUB АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021) 0,13 — див-д 2019 0,31 (рекоменд. СД) — див-д 2020

RUB МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.07.2021) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020

RUB Татнефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 09.07.2021) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020

RUB ГМК Норильский никель — СД (выборы председателя СД и заместителя председателя СД)