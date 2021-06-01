МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом в ожидании статистики с рынка труда США, которая будет опубликована в конце недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 3624,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2429,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,08% — до 29468 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,56%, до 3203,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,27% — до 7142,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 28814,34 пункта.

На этой неделе внимание мировых инвесторов обращено к США, где в конце недели будет опубликована майская статистика по занятости. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране снизился в мае до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч месяцем ранее.

В то же время некоторое давление на биржи Японии оказала фиксация прибыли, отмечают аналитики. "Трудно открывать длинные позиции в ожидании данных по занятости в США", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto). Центробанк составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

Инвесторы обратили внимание и на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности PMI в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 52 пунктов в мае с 51,9 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя. В то же время индекс PMI в производственном секторе Японии в мае снизился до 53 пункта с 53,6 в апреле, хотя предварительные данные указывали на значение 52,5 пункта.

Кроме того, трейдеры отыгрывали решение центробанка Австралии, который ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%. Ставка находится на этой отметке с ноября 2020 года.