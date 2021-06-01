МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в первый летний день растет примерно на 1,5% по основным индексам на нефти, поднявшейся в цене выше 71 доллара по марке Brent, и росте стоимости драгметаллов, следует из данных торгов.

К 16.17 мск рублевый индекс Мосбиржи растёт на 1,63%, до 3782,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1619,83 пункта. При этом индекс Мосбиржи в очередной раз обновил уровень исторического максимума, подскочив минутами ранее до 3784,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время поднимается на 14 копеек, до 73,57 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 89,90 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 2,5%, до чуть выше чем 71 доллар за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Российские фондовые индексы находятся в плюсе и обновляют очередные максимумы, получая поддержку от благоприятного внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Акции нефтегазового сектора дорожают на величину до 3,3%, большинство бумаг металлургического сектора дают прибавку в цене в пределах 1,9%, при этом в символическом минусе торгуется "Северсталь" (-0,05%).

Также дорожают бумаги золотопромышленников – некоторые почти на 3%. Так, капитализация Polymetal прибавляет 2,97%, вместе с котировками золота и серебра, указывает Кожухова. Фьючерсы на золото в течение сегодняшней сессии поднимались до максимума с января — 1919 долларов за унцию, а на серебро — стремились к майскому пику 28,9 доллара за унцию, указывает она.

"Бумаги Polymetal в последние недели в целом чувствуют себя достаточно уверенно и возвращаются к росту после периодов коррекции. На этот раз акции отскочили от поддержки 1725 рублей… что говорит о высоких шансах развития повышения к 1840 рублям, а далее – в район январского пика 1869 рублей с перспективой пробоя 1900 рублей", — прогнозирует она.

Заметно дорожают акции "Московского кредитного банка" — на 1,22% — на позитивных данных по МСФО за квартал.

В лидерах падения – депозитарные расписки "О'Кей" (-2,39%), расписки ГК "Эталон" (-1,68%), акции "Обуви России" (-1,19%), расписки X5 (-0,99%).

Низколиквидные бумаги ГМС (Hydraulic Machines & Systems Group), начавшие торговаться чуть более недели назад, обваливаются в стоимости на 11,79%.

ПРОГНОЗЫ: ВВЕРХ, К 3800 ПУНКТАМ

На данный момент веских причин для смены настроений до конца сессии не наблюдается, считает Кожухова. Forex Club, Alpari и Antares попали в "черный список" Банка России

Сегодня инвесторы ждут новостей с заседания ОПЕК+, а также следят за макроданными из США, где выйдет майский индекс деловой активности в производственном секторе ISM-Manufacturing, добавляет Игорь Додонов из ГК "Финам".

"Ожидаем продолжения подъема… в район 3800 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", — заключает он.