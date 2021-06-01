МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|3,1%
|1,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-1,1%
|0,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|7,7%
|-2%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-39 тыс
|12:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,598%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|5,7%
|-4,8%
|18:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,439 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|2-5 июн
|RUB
|Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за май 2021
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.06.2021)
|0,0163239 (9м2019) — див-д 2019
|0,0259262 (рекоменд. СД) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210601/833815200.html