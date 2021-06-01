МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 3,1% 1,5%
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2021) -1,1% 0,6%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 7,7% -2%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -39 тыс  
12:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,598%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 5,7% -4,8%
18:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,439 млн барр
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
2-5 июн RUB Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за май 2021
RUB МРСК Центра и Приволжья — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.06.2021) 0,0163239 (9м2019) — див-д 2019 0,0259262 (рекоменд. СД) — див-д 2020