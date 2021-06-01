МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в первый летний день закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 3,44%, до 7,34 доллара, "Новатэка" — на 1,53%, до 202,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3,49%, до 84,3 доллара, "Газпрома" — на 1,07%, до 7,18 доллара, а "Газпром нефти" — на 3,3%, до 26,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,4%, до 36,32 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,73%, до 36,1 доллара. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 1,04%, до 22,8 доллара.

Цена расписок ВТБ увеличилась на 2,44%, до 1,36 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,18%, до 16,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,67%, до 74,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,7%, до 8,68 доллара, "Магнита" — на 0,26%, до 15,31 доллара. Расписки "Ленты" выросли в цене на 3%, до 3,43 доллара.