МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в первый день лета заметным ростом за счёт макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,82%, до 7080,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 6489,4 пункта, немецкий DAX — на 0,95%, до 15567,36 пункта.

Положительно на европейские индексы повлияла макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до исторического максимума в 63,1 пункта. Кроме того, безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%. А в Германии уровень безработицы в мае сохранился на значительно более низком уровне в 6%.

Также трейдеры обратили определенное внимание на данные об инфляции в странах этого валютного блока, которая в мае ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее. Это максимальный показатель с ноября 2018 года.

Старший экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, сказал, что рост потребительских цен, а также наблюдаемое восстановление экономики Европы в ближайшее время не повлияют на мягкую политику Европейского центробанка. Он также считает, что инфляция замедлится к началу будущего года.