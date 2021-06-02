МОСКВА, 2 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись снижением, но удержались выше ключевой отметки 1900 долларов, на фоне роста доходности американских гособлигаций после выхода обнадеживающих данных по производственному сектору США. Brent превысила $70 за баррель на закрытии торгов впервые за два года

Рассчитываемый IHS Markit индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в мае составил 62,1 против предварительной оценки 61,5. Между тем производственный PMI, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) в мае вырос до 61,2% с 60,7%.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 1,61%. Рост доходности гособлигаций может ослабить спрос на золото, которое не приносит процентного дохода.

В пятницу фьючерсы на золото закрылись на максимальной отметке примерно за пять месяцев.

“Динамика цен на золото определяется в основном слабостью индекса доллара, который не обрел особой привлекательности, несмотря на опубликованные в пятницу достойные показатели экономики США", — говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Трейдеры "твердо уверовали в то, что основной тренд в ценах на золото смещен преимущественно в сторону роста", отмечает Аслам в рыночном обзоре. “Они попросту не тревожатся о том, что индекс доллара может вновь обрести силу, и рискуют быть застигнутыми врасплох", — говорит он. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 30 центов, или 0,02%, по 1905 доллара за унцию. За май цена золота выросла почти на 8%.

Июльские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене на 9 центов, или 0,3%, до 28,10 доллара за унцию.

Майское ралли золота, в ходе которого цены завершили прошлую пятницу выше психологически важной отметки 1900 долларов за унцию, сопровождалось активными покупками со стороны биржевых фондов, составившими 49 тонн, говорит Карстен Фритш, аналитик Commerzbank, ссылаясь на данные Bloomberg.

“Это первый месячный приток средств (в золотые ETF) с января и крупнейший – с сентября 2020 года. Учитывая ожидания высокой инфляции в следующие месяцы и реальные процентные ставки, существенно углубившиеся на отрицательную территорию, спрос на (золотые) биржевые фонды будет оставаться высоким, предоставляя дополнительную поддержку золоту”, – добавляет Фритш.

В центре внимания остается ФРС. В центральном банке подумывают о начале сокращения объема ежемесячных покупок облигаций ввиду ускорения инфляции. Индекс личных расходов в США в апреле вырос на 3,6% против аналогичного периода прошлого года, и это самый значительный рост показателя с 2008 года. Таким образом, инфляция значительно опережает 2%, целевой уровень ФРС.

В пятницу выйдет отчет по занятости в США за май, который станет "ключевым для рефляционной торговли и может стать катализатором для роста доходности казначейских облигаций", говорит Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Опубликованные во вторник данные по производственному сектору "не меняют ситуацию с инфляцией, которая по-прежнему выглядит временной, однако порождают сомнения относительно восстановления рынка труда", отмечает Мойя в аналитической записке. “В пятницу ФРС, вероятно, подтвердит продолжение ультрамягкого курса, поскольку все по-прежнему ожидают, что в ближайшие пару месяцев будет наблюдаться повышательное ценовое давление", пишет он.

Между тем, вице-председатель ФРС Рэндал Куорлз заявил в интервью Politico во вторник, что "высокие месячные показатели инфляции совсем не обязательно означают устойчиво высокую инфляцию", сообщает Reuters.

Дискуссии относительно сворачивания покупок облигаций пока находятся на ранних стадиях, однако если перспективы станут более конкретными, а доходность казначейских облигаций повысится, то золото может "быстро оказаться под давлением, как это уже происходило в недавние месяцы при росте доходности (госбумаг)”, говорит Фритш.

Между тем в Commerzbank не ожидают, что давление на золото ввиду роста доходности облигаций будет длительным, поскольку эта доходность по-прежнему ниже инфляции. В банке ожидают роста цен на золото к концу года до 2000 долларов за унцию.

Среди других металлов, июльские фьючерсы на медь подешевели на 0,5% до 4,65 доллара за фунт. Июльские контракты на платину закрылись ростом на 1,5% до 1199,70 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий – на 1,2% до 2863,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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