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Индексы США преимущественно растут на статистике по промышленному сектору
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Основные фондовые индексы США в основном растут во вторник после публикации статистики по промышленному сектору, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут во вторник после публикации статистики по промышленному сектору, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,27% — до 34622,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,21%, до 13719,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,08%, до 4207,8 пункта.
Трейдеры обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), который мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%. Аналитики при этом ожидали роста только до 60,9%.
В целом ситуация на рынке остается оптимистичной. "Сейчас нет причин для продаж. До тех пор пока ФРС (США — ред.) не начнет обсуждать сокращение своей программы выкупа или пока мы не увидим, как инвесторы уходят от рискованных активов, импульс будет со стороны "быков" и акции могут стать еще дороже", — полагает управляющий портфелями активов в Kingsview Asset Management Пауль Нольте (Paul Nolte), чье мнение приводит агентство Блумберг.