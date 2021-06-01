МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут во вторник после публикации статистики по промышленному сектору, оказавшейся лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,27% — до 34622,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,21%, до 13719,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,08%, до 4207,8 пункта. ОПЕК прогнозирует скорое возвращение спроса на нефть к доковидному уровню

Трейдеры обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), который мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%. Аналитики при этом ожидали роста только до 60,9%.

В целом ситуация на рынке остается оптимистичной. "Сейчас нет причин для продаж. До тех пор пока ФРС (США — ред.) не начнет обсуждать сокращение своей программы выкупа или пока мы не увидим, как инвесторы уходят от рискованных активов, импульс будет со стороны "быков" и акции могут стать еще дороже", — полагает управляющий портфелями активов в Kingsview Asset Management Пауль Нольте (Paul Nolte), чье мнение приводит агентство Блумберг.