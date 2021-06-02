МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Центробанк обсуждает меры поддержки рынка IPO

В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.

"Геополитическая ситуация сейчас благоприятная – российские индексы и акции показывают хорошую динамику. Мы видим спрос со стороны компаний, основные выходы на рынок стоит ожидать к концу году. Точно сказать, сколько компаний готовы размещаться, сложно – окончательное решение принимается буквально за месяц до размещения, когда видится спрос со стороны потенциальных инвесторов и фондов", — рассказал Попов.

Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура.

"Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", — указал зампред правления Сбербанка.

Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.

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