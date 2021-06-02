МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в среду незначительно снижается против доллара и евро на фоне стабилизации рынка нефти около 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США сдали позиции

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 73,52 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,86 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% — до 70,4 доллара за баррель.

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