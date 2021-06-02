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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210602/833818103.html
Рубль в начале торгов символически снижается против доллара и евро
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Рубль утром в среду незначительно снижается против доллара и евро на фоне стабилизации рынка нефти около 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 02.06.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в среду незначительно снижается против доллара и евро на фоне стабилизации рынка нефти около 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 73,52 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,86 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% — до 70,4 доллара за баррель.
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