МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Нефть марки Brent закрыла торги первого летнего дня, стоя 70 долларов за баррель, это произошло впервые с 18 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,34%, до 70,25 доллара. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 2,1%, до 67,72 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов во вторник было заседание ОПЕК+. По его итогам альянс сохранил прежние параметры плановых ограничений на добычу нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле.

"Мы считаем, что решение ОПЕК+ сможет поддержать уровень цен и инвестиций в энергетическом секторе", — полагает стратег EAB Investment Group Арним Хольцер (Arnim Holzer), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Вице-премьер РФ Александр Новак также ранее во вторник заявил, что ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки. Новак также считает, что восстановление потребления нефти и нефтепродуктов в мире идет довольно быстрыми темпами по мере развертывания программы вакцинации.

Читайте также:

ОПЕК+ решила продолжить увеличение добычи в июле