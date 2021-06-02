МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Мировые цены на нефть пошли вверх. С начала недели котировки растут на 4-5 процентов. Во вторник стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель. Показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+

С чем связана тенденция к росту котировок и как она отразится на рубле, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты.

С ЧЕМ СВЯЗАН РОСТ ЦЕН

В первую очередь, нефтяные котировки вверх подталкивают ожидания высокого спроса на нефть в начавшемся летнем сезоне. Как недавно заметил вице-премьер РФ Александр Новак, автомобильные перевозки в мире уже полностью восстановились до докризисного уровня, при этом автомобильный туристический сезон в США и Европе обещает быть весьма активным.

"Эти ожидания подтверждаются динамикой запасов нефти в США, которые в последние недели демонстрируют поступательное снижение. Вместе с тем, объемы авиаперевозок в мире сейчас составляют только 65-70% от уровней, имевших место до пандемии, но по мере возобновления международного авиасообщения спрос на нефть со стороны этого сегмента продолжит расти, оказывая поддержку нефтяным ценам", — отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

В то же время, США пока не готовы увеличивать добычу, поэтому основное влияние на рынок все еще в руках ОПЕК+, благодаря быстрому восстановлению экономик, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Как раз на встрече ОПЕК+ накануне было решено придерживаться предыдущих договоренностей по увеличению добычи нефти — в июне и июле на 350 и 400 тысяч баррелей в сутки до 6,2 и 5,8 млн баррелей в сутки соответственно. Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

Согласно плану, добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн баррелей в сутки у каждой. Всего страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.

"По текущим оценкам, дефицит нефти на мировых рынках во втором полугодии составит 1-2 миллиона баррелей в сутки, что поддержит котировки нефти. Однако при этом возрастает зависимость нефтяных цен от внешних факторов", — отмечает аналитик компании "Фридом Финанс" Александр Осин.

ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Одним из таких факторов является иранский экспорт нефти — скорость его выхода на рынок остается важным параметром высокой неопределенности. "Однако этот вопрос не обсуждался на вчерашней встрече ОПЕК+. И инвесторы восприняли это как сигнал того, что альянс пока не видит существенных угроз для возникновения дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке в случае возвращения иранской нефти", — говорит Зайцева.

Вторым фактором высокой неопределённости остается скорость выхода государств из периода пандемии и возврат к нормальному уровню жизни и потребления нефтепродуктов, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Дополнительным фактором роста остаются ожидаемые темпы инфляции, состояние рынка труда в США и денежно-кредитная политика ФРС. В случае ее мягкого продолжения курс доллара может продолжить слабеть, что будет оказывать поддержку ценам на нефть", — добавляет она.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В дальнейшем Лукичева видит возможность выхода цен на нефть на уровень 73-75 долларов за баррель, но для этого должны появиться дополнительные импульсы, например, срыв возобновления ядерной сделки по Ирану, сильный ураган в Мексиканском заливе, который парализует работу нефтяной промышленности США или что-то подобное.

По мнению аналитиков ГК "Финам", в течение лета цена нефти марки Brent будет колебаться преимущественно в диапазоне 67-73 долларов за баррель. "Во многом динамика цены будет определяться темпами восстановления спроса на нефть, а также исходом переговоров между США и Ираном по возвращению к Тегеранской ядерной сделке и дальнейшей политикой Ирана по наращиванию добычи и экспорта нефти", — говорит Зайцева.

По прогнозу Полищука, средние цены на нефть марки Brent в четвертом квартале 2021 года составят 67,5 долларов за баррель. ОПЕК прогнозирует скорое возвращение спроса на нефть к доковидному уровню

Котировки нефти продолжат оказывать поддержку курсу рубля. Однако она будет лишь косвенной. "В настоящий период времени политический фактор и политика ЦБ РФ имеют гораздо большее влияние на курс", — отмечает Лукичева.

Также следует учитывать, что влияние нефтяных цен на курс нашей национальноый валюты балансируется механизмом бюджетного правила, в рамках которого Минфин осуществляет операции на валютном рынке, противоположные по направлению изменения котировок нефти", — заключила Зайцева.