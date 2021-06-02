МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в мае вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,3 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Санкт-Петербургская биржа с июня начнет торги еще 43 иностранными акциями

При этом наиболее позитивную динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 36,4%), срочный рынок (на 36,1%), денежный (на 22,9%) и валютный рынки (на 22,1%).

При этом объем торгов на фондовом рынке в целом в мае снизился на 6,1%, до 3,381 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 36,4%, до 2,162 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 29,6%, составив 108,1 миллиарда рублей. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями упал на 39,5% и составил 1,218 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов сократился на 42,5%, до 60,9 миллиарда. В мае на фондовом рынке Московской биржи были размещены 63 облигационных займа на общую сумму 1 032 миллиарда рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 291,6 миллиарда.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 36,1% и составил 10,4 триллиона рублей, или 143,4 миллиона контрактов. Среднедневной объем торгов составил 518,2 миллиарда рублей.

"Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 285,3 миллиарда рублей, или 17,4 миллиарда долларов, по сравнению с 1 107,8 миллиарда рублей (15,3 миллиарда долларов) в мае 2020 года…. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 22,9% и составил 34,1 триллиона рублей (27,7 триллиона рублей в мае 2020 года), среднедневной объем операций составил 1 703,8 миллиарда рублей (1 459,8 миллиарда рублей в мае 2020 года)", — также говорится в сообщении.

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