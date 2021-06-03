Нефть перешла к снижению на данных из США
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению после статистики запасов сырья в США, за счёт того что инвесторы обратили внимание на неожиданный рост запасов бензина, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.09 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34%, до 71,11 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 68,7 доллара за баррель.
Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей — до 479,3 миллиона баррелей, при этом запасы бензина выросли на 1,5 миллиона баррелей, до 234 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на те же 1,5 миллиона. И такое соотношение было истолковано инвесторами как повод для продаж.
Как сказал газете Wall Street Journal директор Commodity Research в Clipper Data Мэтт Смит (Matt Smith), снижение запасов нефти в США связано с увеличением объема нефтепереработки и снижением импорта, в то же время к росту запасов топлива привело резкое снижение спроса на него.
Определенное давление на котировки нефти также оказывает укрепление американской валюты, которое делает нефтяные контракты менее доступными.
https://1prime.ru/Financial_market/20210603/833841991.html