МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению после статистики запасов сырья в США, за счёт того что инвесторы обратили внимание на неожиданный рост запасов бензина, свидетельствуют данные торгов. Новак сказал, в каком случае нефть будет стоить 200 долларов

По состоянию на 19.09 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34%, до 71,11 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 68,7 доллара за баррель.

Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей — до 479,3 миллиона баррелей, при этом запасы бензина выросли на 1,5 миллиона баррелей, до 234 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на те же 1,5 миллиона. И такое соотношение было истолковано инвесторами как повод для продаж.

Как сказал газете Wall Street Journal директор Commodity Research в Clipper Data Мэтт Смит (Matt Smith), снижение запасов нефти в США связано с увеличением объема нефтепереработки и снижением импорта, в то же время к росту запасов топлива привело резкое снижение спроса на него.

Определенное давление на котировки нефти также оказывает укрепление американской валюты, которое делает нефтяные контракты менее доступными.