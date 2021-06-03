С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Курс рубля хоть и слабее фундаментальных значений, но стабилизировался, это окажет положительное влияние на инфляцию, полагает министр экономического развития Максим Решетников. Кудрин прогнозирует стабильный доллар

"Сейчас мы видим, что недельные темпы инфляции замедлились. У нас в мае инфляция в диапазоне 0,10-0,15% в неделю, тогда как январе-апреле была стабильно по 0,2%. С началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие факторы, такие как плодоовощная продукция. Курс, хотя он сейчас и слабее фундаментальных значений, но тем не менее стабилизировался — это также окажет положительное влияние на инфляцию", — сказал Решетников журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Министр указал, что замедлению инфляции способствуют системные меры как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, "несмотря на напряженную ситуацию с мировыми ценами".

"Да, по году сейчас действительно идет ускорение инфляции. Однако тут надо учитывать базу прошлого года, когда еще действовали карантинные ограничения. Поэтому еще раз подчеркну — на текущий момент надо ориентироваться именно на недельную динамику. Точные оценки дадим в июле-августе, когда приступим к формированию прогноза", — добавил Решетников.

Ранее в четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, инфляция в России находится около 5,9% в годовом выражении.

Весной прошлого года в России действовали ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и инфляции находилась на более низких уровнях, чем обычно. Так, в мае 2020 года рост потребительских цен составил 0,3% месяц к месяцу.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ — 4,7-5,2%. По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. В 2020 году потребительские цены в РФ выросли на 4,9%.