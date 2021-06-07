Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают опускаться примерно на 0,5%, корректируясь после серьезного роста предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.33 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% — до 71,5 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% — до 69,27 доллара за баррель.
По итогам прошлой недели нефть марки Brent подорожала на 3,3%, а WTI – на 5%. Такая динамика была связана с ожиданиями по поводу спроса и общерыночным оптимизмом.
"Когда нефтяные цены закрепляются на высоких уровнях, периодические снижения, подобные сегодняшнему, можно трактовать по-разному… Часто движение цены является просто результатом того, что рынок получает выгоду от нефтяных цен", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).
Инвесторы также будут ожидать публикацию во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) — STEO. В среду выйдет статистика о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг — годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.
https://1prime.ru/Financial_market/20210607/833875093.html