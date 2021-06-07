МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают опускаться примерно на 0,5%, корректируясь после серьезного роста предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций подрастает на благоприятном внешнем фоне

По состоянию на 17.33 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% — до 71,5 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% — до 69,27 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели нефть марки Brent подорожала на 3,3%, а WTI – на 5%. Такая динамика была связана с ожиданиями по поводу спроса и общерыночным оптимизмом.

"Когда нефтяные цены закрепляются на высоких уровнях, периодические снижения, подобные сегодняшнему, можно трактовать по-разному… Часто движение цены является просто результатом того, что рынок получает выгоду от нефтяных цен", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

Инвесторы также будут ожидать публикацию во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) — STEO. В среду выйдет статистика о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг — годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.