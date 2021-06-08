МОСКВА, 8 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник отметились ростом, получив некоторую поддержку ввиду ослабления доллара США, однако уже третью сессию подряд завершали торги ниже психологически важной отметки 1900 долларов за унцию. Основные американские индексы незначительно опустились

"Цены на золото, вероятно, не смогут продолжить рост, если доходность казначейских облигаций (США) не снизится", — отметил Майкл Армбрустер из Altavest.

"Мы ожидаем, что рано или поздно доходность долгосрочных казначейских облигаций будет расти, так как рынок начнет учитывать в ценах более длительное ускорение инфляции", — добавил он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций на момент написания статьи в понедельник выросла до 1,566%. Доходность и цены на казначейские облигации находятся в обратной зависимости. Повышение доходности долговых бумаг увеличивает альтернативные издержки владения золотом и другими активами, не приносящими купонного дохода.

Между тем доллар в понедельник снизился против большинства других основных валют. Индекс доллара ICE опустился на 0,2%. Ослабление доллара может позитивно сказаться на котировках сырьевых товаров, деноминированных в американской валюте, делая их более привлекательными для держателей других валют.

"Рост доходности 10-ти и 30-летних казначейских облигаций может крайне негативно сказаться на котировках золота в краткосрочной перспективе, — отметил Армбрустер. – Возможно, цены на золото и индекс доллара будут падать одновременно".

Августовские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 6,80 доллара, или 0,4%, до 1898,80 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены достигали максимумов чуть ниже 1900 долларов за унцию. Наиболее активно торгующимся фьючерсам на золото не удавалось закрыться выше 1900 долларов за унцию со 2 июня. Тем не менее, в ходе электронных торгов после закрытия основной сессии цены на золото оказались несколько выше этой отметки. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно

Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене на 12 центов, или 0,4%, до 28,02 доллара за унцию, что является максимумом со среды.

Доллар и доходность гособлигаций значительно снизились после опубликованного в пятницу майского отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Данные по занятости разочаровали инвесторов, и на этом фоне котировки золота почти смогли вернуться к 1900 долларам, отметил Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

Фритш полагает, что опасения относительно ускорения инфляции могут усилиться. В четверг будет опубликован индекс потребительских цен в США за май, и он может усугубить беспокойство по этому поводу, добавил эксперт.

"На фоне признаков растущего инфляционного давления ФРС может сократить покупки облигаций раньше, чем ожидалось. Мы полагаем, что центральный банк начнет сокращать объем покупок с 4-го квартала, однако не будет повышать процентные ставки", — считает Фритш.

"В таком случае доходность гособлигаций в течение значительного периода времени будет держаться существенно ниже инфляции, а реальные процентные ставки останутся на отрицательной территории. Это говорит в пользу роста цен на золото", — объяснил эксперт.

Тем временем июльские фьючерсы на медь на COMEX снизились в цене на 0,1%, до примерно 4,53 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину прибавили в цене 0,9%, достигнув 1174,80 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий торговались с понижением на 0,2%, по 2837,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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