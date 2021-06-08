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Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в... ПРАЙМ, 08.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков.
"Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", — посоветовал он начинающим инвесторам.
Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств.
"Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", — пояснил глава Росбанка.
Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
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