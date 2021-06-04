МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Уровень жизни российских граждан неоднороден и, соответственно, понятие "безбедной старости" в разных регионах может также выражаться в совершенно разных суммах. Но вполне логично предположить, что уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть таким, чтобы можно было поддерживать привычные уровни потребления, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Логика пенсионных накоплений очень проста – чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции", — говорит он.

Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате государственной пенсии, отмечает эксперт.

"Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией, и выше девальвации. Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде. К тому же специфика развивающих рынков такова, что акции отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года", — считает Русецкий.

В целом, типовой портфель для долгосрочного инвестора состоит преимущественно из акций, являющихся лучшими генераторами доходности на длинных временных дистанциях, говорит он.

Облигации – инструменты с фиксированной доходностью, занимают в таком портфеле меньше половины. Чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны занимать акции. Это легко рассчитать: вычесть из 100 ваш возраст — и вы получите долю акций, которая должна быть в вашем портфеле.

Как накопить на достойную пенсию через 30 лет? А если вы моложе 40 лет, можете смело держать 100% акций в портфеле, добавляет он.

Пока в России нет разработанных четких программ для самостоятельного "пенсионного" инвестирования. Однако в ближайшее время ожидается, что будет запущен ИИС нового типа для долгосрочного инвестирования. На данном счете инвестиции не будут облагаться налогом, в то же время сроки инвестирования будут гораздо больше в отличие от действующих условий минимального трехлетнего владения без вывода активов для получения льготы по обычному индивидуальному инвестсчету.

"Еще одним инструментом, подходящим для формирования пенсионных накоплений, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Внутри них также не платятся налоги. При этом весь доход может реинвестироваться. А после трех лет удержания, владелец пая может получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующий годы", — заключил Русецкий.