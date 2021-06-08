МОСКВА, 8 июн — Dow Jones. Ведущие фондовые индексы США в понедельник закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились после закрытия вблизи рекордных уровней на прошлой неделе. Цены на нефть снизились

Dow Jones Industrial Average потерял 126,15 пункта, или 0,4%, достигнув 34630,24 пункта. В самом начале сессии индекс ненадолго достиг рекордного максимума, но затем откатился.

S&P 500 снизился на 3,37 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4226,52 пункта. В пятницу он поднялся до второго по величине уровня закрытия в своей истории.

Nasdaq Composite вырос на 67,23 пункта, или на 0,5%, до 13881,72 пункта.

В последние торговые сессии основные индексы США менялись незначительно. Инвесторы оценивали целый ряд факторов, включая экономические перспективы, проблемы с цепочками поставок и высокие оценки акций.

Хотя инфляционные ожидания в последние дни снизились, инвесторы по-прежнему следят, не поступят ли сигналы о том, что руководители Федеральной резервной системы готовы обсуждать сворачивание стимулирующей политики, которая поддерживала ралли на рынке акций.

"Создается впечатление, что рынок будет находиться в состоянии покоя до тех пор, пока мы не получим более четкие данные по инфляции и перспективам роста, – говорит Сима Шах, главный стратег Principal Global Advisors. – На рынке нет никаких серьезных движущих сил, которые могли бы подтолкнуть его к значительному росту".

Темпы инфляции в США в последнее время значительно ускорились, обеспокоив некоторых инвесторов, тогда как президент Джо Байден настаивает на наращивании государственных расходов на триллионы долларов. При этом руководители ФРС по-прежнему считают, что ускорение роста цен имеет временный характер и обусловлено факторами, связанными со смягчением коронавирусных ограничений в США, такими как кратковременная нехватка рабочей силы и сырья. Цены на золото выросли

В четверг Министерство труда должно опубликовать свежую статистику по инфляции, которую инвесторы тщательно изучат. До сих пор ФРС сигнализировала, что не собирается ужесточать денежно-кредитную политику, пока не будет достигнут существенный прогресс в восстановлении экономики после пандемии, однако признаки дальнейшего роста цен могут повлиять на мнение центробанка.

"С данного момента действия ФРС, связанные с политикой, станут сильнейшим драйвером для фондового рынка", – считает Чарли Рипли, старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management.

Повышение процентных ставок и перспектива усиления инфляции, которая может размыть стоимость активов с фиксированной доходностью, вынудили некоторых инвесторов продать гособлигации и купить активы, привязанные к восстановлению экономики.

Акции QTS Realty Trust подскочили на 21% после того, как Blackstone Group заключила сделку стоимостью примерно 6,7 млрд долларов по покупке этого оператора центров обработки данных и трансформации его в частную фирму. Акции Blackstone подорожали на 1,3%.

Фондовые управляющие также следят за волатильными акциями компаний, популярных в интернете. Бумаги AMC Entertainment Holdings добавили 15% после роста на прошлой неделе на 83%. Акции GameStop подорожали на 13,0%.

Доходность 10-летних американских бондов поднялась с пятничных 1,559% до 1,570%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 добавил 0,2%.

В Азии торги акциями завершились разнонаправленно. Shanghai Composite поднялся на 0,2%, Nikkei 225 вырос на 0,3%, а Hang Seng потерял почти 0,5%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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